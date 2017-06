Wirbel um Festessen für Muslime im Jugend- Häfen

Ramadan - der Fastenmonat ist Muslimen heilig. So weit so gut. Am Wochenende dann das Abschlussfest: Und das soll in der Jugendstrafanstalt Gerasdorf im niederösterreichischen Bezirk Korneuburg am vergangenen Sonntag so richtig gefeiert worden sein. Insider berichten davon, dass in den Morgenstunden ein großer Cateringbus vor dem Häfen vorgefahren sei. Voll beladen mit kulinarischen Köstlichkeiten nur für muslimische Häftlinge.

Foto: APA/ROBERT JÄGER

"Dafür wird Steuergeld verwendet"

"Das ist die Spitze des Eisberges", sagt ein Insider. "Beamte bekommen kein Geld für notwendige Reparaturarbeiten, aber dafür wird Steuergeld verwendet." Ob das so ist, konnte oder wollte bis dato niemand beantworten. Immerhin könnte es sich in diesem Fall auch um eine "Spende" von religiösen Gleichgesinnten außerhalb der Gefängnismauern für ihre Mitbrüder gehandelt haben.

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung