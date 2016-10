Wirbel um extremes Anti- Asyl- Gesetz in Australien

Die Regierung in Australien will die Einreise von Bootsflüchtlingen "auf Lebenszeit" verbieten und hat dazu ein neues Gesetz auf Schiene gebracht. Damit verschärft Down Under seine ohnehin schon rigide Einwanderungspolitik noch weiter. In dem ehemaligen Einwanderungsland ist diese Politik allerdings nicht unumstritten - Premierminister Malcolm Turnbull muss dafür auch viel Kritik einstecken, auf Twitter wird der konservative Politiker gar mit Donald Trump verglichen.