Wirbel um Auftritt von Scooter auf Putins Krim

Der Auftritt von Scooter ist für den 4. August geplant - und zwar im Rahmen des "ZB Festivals" in der Küstenstadt Balaklawa, einem Stadtteil von Sewastopol. Die deutsche Politikerin Rebecca Harms warnte am Freitag in der "Bild", "die Leute von Scooter sollten wissen, dass Künstler und Bürgerrechtler von der Krim zu jahrzehntelanger Lagerhaft in Sibirien verurteilt wurden. Ihr Auftritt dient auch dazu, all die schlimmen Menschenrechtsverletzungen auf der Krim zu übertünchen".

Russland hatte unter der Führung von Staatspräsident Wladimir Putin die ukrainische Halbinsel Krim 2014 annektiert - aus Sicht des Westens völkerrechtswidrig.

Rebecca Harms sitzt für die deutschen Grünen im EU-Parlament Foto: AFP

In der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim weht die russische Flagge. Foto: AP

Baxxter: "Wir sehen das als rein musikalischen Event"

Baxxter verteidigte den Auftritt seiner Band auf der Schwarzmeer- Halbinsel. "Wir haben die Anfrage bekommen und spielen da im Rahmen eines Festivals", sagte Baxxter am Donnerstagabend der Deutschen Presse- Agentur in Hamburg. "Wir sehen das als rein musikalischen Event, wir spielen für unsere Fans. Wir wollen und werden uns politisch nicht vereinnahmen lassen", betonte der in Hamburg lebende 53- Jährige.

Scooter H.P. Baxxter Foto: Viennareport