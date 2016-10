Wirbel! Mercedes legt Protest gegen Verstappen ein

Mercedes hat nach dem Formel- 1-Rennen in Japan Protest gegen den zweitplatzierten Red- Bull- Piloten Max Verstappen eingelegt. Der Team- Weltmeister forderte von den Rennkommissaren in Suzuka am Sonntag eine Überprüfung des Manövers des Niederländers bei einem versuchten Überholversuch von Silberpfeil- Star Lewis Hamilton in der vorletzten Runde. Im Video oben sehen Sie die Highlights des Rennens.