Wir waren Terrorziel: Attentäter in Wien verhaftet

Hinweise hatten sich gemehrt, wonach "eine Gruppe albanisch- stämmiger radikaler Islamisten" einen Anschlag in Wien in der Zeit zwischen 15. und 30. Jänner planen soll. Die heimischen Behörden wurden daraufhin informiert und in Alarmbereitschaft versetzt.

Tatsächlich reiste schließlich am Freitag der dringend tatverdächtige IS- Sympathisant nach Österreich ein. Er soll bereits in Deutschland einen Sprengsatz in Eigenregie gebaut haben, um damit in Wien einen blutigen Anschlag zu verüben.

Die Behörden observierten daraufhin den mutmaßlichen Attentäter. Am späten Freitagnachmittag, um 18.03 Uhr, kam es dann zum Zugriff in Favoriten: Der Verdächtige wurde in der Quellenstraße von der Cobra lokalisiert, überwältigt und festgenommen.

Sicherheitsmaßnahmen in Wien nach Berlin- Anschlag verstärkt

Bereits nach dem Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin im Dezember des Vorjahres - zwölf Menschen kamen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt, als der Tunesier Anis Amri mit einem Lkw durch die Menge raste - waren die Polizeipräsenz in Österreich erhöht und sämtliche Einheiten in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt worden .

Auch wurden die Sicherheitsvorkehrungen an den Wiener Weihnachtsmärkte überprüft. Der daraufhin vorgenommene "Schutz" vor Attentaten mit Schwerfahrzeugen - wie etwa in Berlin oder Nizza - an manchen Standorten sorgte allerdings auch für Kritik .