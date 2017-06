"Wir sitzen hier, weil einer gierig geworden ist"

Z

Metodi G. wird in den Gerichtssaal geführt.

Geldgier als Motiv für Horrorfahrt

: Samsooryamal Lahoo tritt diesmal mit Betroffenheitsmiene vor den Richter, die aber eher aufgesetzt denn reumütig wirkt. Ebenso sein Stellvertreter in der Schlepperbande, Metodi G. (31). Letzterer mussdiesmal Rede und Antwort stehen.

Zunächst wollte Metodi G. (31) "nichts vor dem Richter sagen". Daher liest der Vorsitzende, Lajos Jadiaus, aus den knapp ein Dutzend Verhörprotokollen nach G.s Festnahme in Budapest vor. Im Zuge des Verhörs sagt G., dass er Fahrzeuge besorgt habe. Im Laufe der Zeit wurden bis zu 20 davon für Schleppungen verwendet. Es sei nie etwas schiefgegangen, will G. damit offenbar vermitteln.

Metodi Georgiev redet lieber über seine amourösen Abenteuer.

"Weil Samsooryamal gierig geworden ist"

Doch dann platzt es aus G. in Richtung des Erstangeklagten heraus: "Wir sitzen heute alle hier, weil Samsooryamal gierig geworden ist." Er habe offenbar nicht genug vom dreckigen Geld kriegen können. Dabei habe er den Afghanen mehrmals davor gewarnt, den Volvo mit dem gekühlten Frachtraum für eine Schleppung von so vielen Leuten zu verwenden. Damit belastet G. nun seinen Boss schwer.

Der Hauptangeklagte Samsooryamal Lahoo am Weg in den Gerichtssaal Foto: Gabor Agardi

"Du hast mich in diese Lage gebracht"

Ein weiteres brisantes Beweisstück brachte die Staatsanwaltschaft am Ende des Verhandlungstages ins Spiel, das wohl auch noch am Freitag Gegenstand der Verhandlung sein wird. Es handelt sich um einen Brief von G. an Schlepper- Chef Lahoo - damals saßen schon beide in Haft. In diesem Schreiben bittet der Bulgare den Afghanen, seine Kontakte zu nützen, um ihm und seiner in finanzieller Not steckenden Familie zu helfen.

Die Verhandlung wird unter dem Vorsitz von Richter Janos Jadi geführt. Foto: Gabor Agardi

"Wir haben Schulden und mein Haus ist weg. Du hast mich und all die anderen in diese Lage gebracht. Du musst uns helfen", heißt es in dem Schriftstück. G. spricht Lahoo mit "mein Bruder" an. Auf die vom Schlepper- Chef lancierten Gerüchte, er würde G.s Anwalt zahlen, reagiert der Bulgare wütend und schreibt: "Ich zahle meinen Anwalt."

Video: Richter verbietet Bandenboss Aussage

Video: APA