"Wir haben unbequeme Wahrheiten ignoriert"

Zu Beginn richtete Kern eine Entschuldigung an ehemalige SPÖ- Wähler aus. "In den letzten Jahrzehnten haben sich viele von uns abgewendet. Es ist unsere Schuld, nicht eure. Nicht ihr habt euren Weg verlassen, wir haben unseren Weg verlassen. Daher verstehe ich eure Enttäuschung und möchte mich dafür entschuldigen", sagte Kern. Und fügte hinzu: "Wir haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wir sind nicht mehr der Katalisator der Veränderung. Wir waren zu sehr mit der Verwaltung beschäftigt", so Kern weiter.

"Nicht angetreten, damit auf Visitenkarte 'Bundeskanzler' steht"

Die SPÖ habe unbequeme Wahrheiten ignoriert und sich zu sehr an einer Fortschreibung des Status Quo orientiert. "Deshalb werden wir ab heute unseren Kurs ändern", sagte Kern. Er sei nicht angetreten, um auf seiner Visitenkarte "Bundeskanzler" stehen zu haben. Er wolle das Land "gerechter machen, gestalten und verändern".

Gleichzeitig beschwor Kern das Selbstbewusstsein der Amerikaner vor der Mondladung 1969. Für seinen "Plan A" wünscht er sich eine "Initiative" wie vor dem "Moonshot" (Video unten).

Video: APA

"200.000 neue Arbeitsplätze bis 2020 schaffen"

Intensiv widmete sich Kern in seiner Rede der derzeitigen Situation auf dem Arbeitsmarkt. "Wir müssen den Menschen ihre Würde zurückzugeben und Arbeit zu schaffen. Unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 insgesamt 200.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Langfristig müssen wir Vollbeschäftigung herstellen", so Kern. Dafür brauche es einen neuen Plan, um die Modernisierung voranzutreiben. "Wir sind ein starkes Land und ich bin überzeugt, dass wir noch viel mehr erreichen können, als wir uns zumuten." Man müsse den Staat deregulieren, die Staatsverschuldung müsse sinken. "Reiche Erben müssen mehr beitragen. Es ist falsch, über neue Belastungen nachzudenken", so Kern.

"Es muss Änderungen bei der EU- Freizügigkeit geben"

Kern wolle einen Staat, der "unternehmerisch denkt" und nicht neue Schulden mache. Ganz entscheidend für Kern auch: Die Schulen müssen besser ausgestattet werden (Thema Ganztagsschule), bei der EU- Freizügigkeit müsse es Änderungen geben. Das bedeutet, dass EU- Ausländer nicht um billiges Geld in Österreich arbeiten dürfen und keine Abgaben zahlen. Das würde vielen Österreichern den Job kosten. Kern: "Lohndumping ist kein Kavaliersdelikt."

Kern im Video: "Lohndumping ist kein Kavaliersdelikt"

Video: APA

"Ich bin ein Kind einfacher Leute"

Immer wieder brachte Kern in seiner Rede, die unter dem Motto "Worauf warten wir?" stand, persönliche Beispiele: "Ich bin ein Kind einfacher Leute". Er sprach von Buno Kreisky und dessen Bildungspolitik - und er sagte: "Leistung und Anstrengung müssen sich lohnen."

Kern sprach sich auch für eine Energiewende aus. Bis 2030 sollen durch kluge politische Rahmenbedingungen 40 Milliarden Euro an privaten Investitionen in Windkraft, Wasserkraft, Photovoltaik, in die Erneuerung der Netze und in die Energie- Effizienz fließen. Die bisherige staatliche Förderung der Energiewende sei denkbar ineffizient. "Wir fördern nicht die besten, effizientesten und saubersten, sondern wir fördern Technologie, die die besten Lobbyisten hat", sagte der SPö- Chef. Allein die Ökologisierung der Wirtschaft könne 40 000 Arbeitsplätze schaffen.

Wie bereits berichtet , umfasst das Österreich- Konzept des Kanzlers, das als "Plan A" bezeichnet wird, so ziemlich alle Bereiche des politischen Lebens - von Beschäftigung und Wirtschaft über Sicherheit bis zu Umweltfragen. Vor allem dem Thema Bildung wird viel Aufmerksamkeit gewidmet, wobei auffällt, dass zwar von einem Gratis- Führerschein für Lehrlinge und Sprachkursen im Ausland so ziemlich alles abgedeckt wird, der Kampfbegriff "Gesamtschule" allerdings nicht mehr zu finden ist.