Duelle mit Russland waren für unsere Klubs meist erfolgreich. Zwar konnte dort nur Rapid gewinnen (1985, ’96, ’05), die Bilanz in K.o.Duellen spricht dennoch für Österreich: Bei 14 Versuchen setzten sich Rapid und Co. neunmal durch. InSpielen gelang gar Historisches: Sturm holte 1998 per 0:0 bei Spartak Moskau den erstenPunkt der Klubgeschichte. Die Austria etwa spielte vor drei Jahren im selben Bewerb 0:0 in St. Petersburg, feierte daheim mit 4:1 den ersten Erfolg.

Für Salzburg ist’s die erste Europacupreise nach Russland in der Klubgeschichte - beim Debüt muss ein Sieg her! Sonst ist die Saison vorbei. "Das Wichtigste ist die Meisterschaft, die Europa League ist ein Zuckerl, aber auch da wollen wir Erfolge feiern", meinte Lainer. Für Trainer Óscar ist klar: "Wir haben in Russland gar nichts zu verlieren!" Die Partie in Krasnodar wird keinesfalls leicht. Die russischen "Bullen" sind heimstark. In der Liga gab’s in acht Spielen sechs Siege. Und in den letzten 15 Pflichtspielen gab’s auch nur zwei Pleiten - jeweils gegen Schalke. Linksverteidiger Ulmer brennt auf einen Sieg: "Dann hätten wir im letzten Gruppenspiel gegen Schalke ein echtes Finalspiel!"

FK Krasnodar - Red Bull Salzburg

Stadion Krasnodar, 19 Uhr/live im sportkrone.at- Ticker, SR Liran Liany/ISR

Mögliche Aufstellungen:

Krasnodar: Kritsjuk - Jedrzejczyk, Naldo, Granqvist, Petrow - Kabore, Akhmedov, Pereyra - Podberezkin, Ari, Joaozinho

Ersatz: Sinizin - Kaleschin, Gasinski, Eboue, Torbinski, Ismailow, Smolow, Laborde

Es fehlt: Mamajew (Knieverletzung)

Salzburg: Walke - Lainer, Miranda, Caleta- Car, Ulmer - Lazaro, Samassekou, Radosevic, Berisha - Gulbrandsen, Dabbur

Ersatz: Stankovic - Upamecano, Schwegler, Wisdom, Rzatkowski, Minamino, Yabo, Hwang

Es fehlen: Laimer (gesperrt), Soriano, Wanderson (beide Oberschenkelverletzung), Prevljak (Knie)

Parallelspiel: Schalke 04 - OGC Nizza