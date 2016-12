Wir blicken wieder hoffnungsvoller ins neue Jahr

Die Österreicher blicken wieder hoffnungsvoller in die nahe Zukunft. So gehen 38 Prozent zuversichtlich ins neue Jahr, das sind um sieben Prozentpunkte mehr als beim Jahreswechsel 2015/16. Trotzdem überwiegt noch immer der Anteil der Pessimisten (52 Prozent). Die negative politische Stimmung sowie die Situation am Arbeitsplatz drücken aufs Gemüt, ergab die Silvester- Umfrage von IMAS.