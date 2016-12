Wintereinbruch in Griechenland sorgt für Chaos

Für die kommenden Tage bis Weihnachten wird in Griechenland ein Temperatursturz erwartet. Die Temperaturen sollen in den unteren einstelligen Bereich fallen, zudem drohen laut Wetterbehörde landesweit Gewitter und Stürme.

Von dem Gedanken an weiße Weihnachten mit dichtem Schneefall und dicken Flocken müssen wir uns in Österreich hingegen wohl auch heuer verabschieden, denn ein stabiles Hochdruckgebiet verhindert laut aktueller UBIMET- Prognose Schneefall bis in die Niederungen. Generell muss man für die weiße Pracht in den nächsten Tagen hoch hinaus: Erst über 1000 Metern Seehöhe steigen die Chancen, die ein oder andere Schneeflocke zu sichten.