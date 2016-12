Wintereinbruch: Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee

Vom Tiroler Unterland ostwärts regnet oder schneit es immer wieder. "Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 700 Metern Seehöhe", vermeldet der Wetterdienst der ZAMG. Tagsüber lassen die Niederschläge langsam nach, die Wolken bleiben aber meist dicht. Wetterbegünstigt mit Sonnenschein sind der Westen und Süden. Der Wind weht mäßig bis lebhaft, im Norden und Osten auch noch stark bis stürmisch aus Nordwest. Die Nachmittagstemperaturen liegen bei minus ein bis plus acht Grad.

Foto: krone.at-Leserreporter Bernhard Leitner

In der Nacht soll es im Norden und in den nördlichen Staulagen an der Alpennordseite noch weiter schneien, die Niederschlagsintensität lässt aber nach. Überall sonst verläuft die Nacht trocken und Restwolken lockern auf. Im Westen und Südwesten ist es durchwegs klar. Der Wind bläst auf den Bergen noch kräftig aus Nordwest, sonst nur noch mäßig bis lebhaft. Tiefsttemperaturen: minus acht bis null Grad.

Aufräumen nach Sturm

Die heftigen Sturmböen am Dienstag mit Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 120 km/h verursachten unter anderem in der Steiermark Schäden. In Hitzendorf bei Graz war die Feuerwehr etwa mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Ausläufer des Orkantiefs "Barbara" hatten gleich mehrere Bäume umgeworfen, die Stämme blockierten ganze Straßenabschnitte.

Foto: APA/FEUERWEHREN BFVGU ABSCHNITT 6

