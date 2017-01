Winter- Orkan mit bis zu 131 km/h fegt über Wien!

Wer heute ins Freie geht, muss aufpassen, dass er nicht davongeblasen wird: Über weite Teile Österreichs fegt ein heftiger Sturm hinweg. Besonders stark betroffen ist Wien. So wurden in den Morgenstunden auf der Jubiläumswarte bereits Windspitzen von bis zu 131 km/h gemessen. In Niederösterreich wurde die Strecke der Franz- Josefs- Bahn teilweise gesperrt.