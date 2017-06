Wimbledon: Thiem zum Auftakt gegen Pospisil

T hiem-

Gegner Pospisil ist ein erfahrener Rasenspieler, vor zwei Jahren schaffte es der Kanadier bis ins Viertelfinale. Sollte Thiem in die Runde der besten Acht einziehen, könnte er auf den Serben Novak Djokovic treffen.

Der Niederösterreicher führt gegen den Kanadier im Head- to- Head 1:0, Pospisil hat aktuell in der kurzen Rasensaison in Hauptfeldern mit je drei Siegen und Niederlagen aber eine bessere Bilanz als Thiem (1:2).

Foto: AFP

Kein Losglück hatte Andreas Haider- Maurer bei seinem Comeback nach 19- monatiger Verletzungspause auf der World Tour. Der 30- Jährige erhielt mit Roberto Bautista Agut die Nummer 18 des dritten Saison- Majors, der Spanier führt im Head- to- Head 1:0. Der steirische Qualifikant Sebastian Ofner wird noch zugelost. Er könnte u.a. auf Andy Murray (GBR- 1) oder John Isner (USA- 23), aber auch auf einen anderen Qualifikanten treffen.

Der Hauptbewerb an der Church Road startet am Montag mit der oberen Raster- Hälfte der Herren sowie der unteren -Hälfte der Damen. Am Dienstag ist der Rest des Feldes an der Reihe. Damit spielt Haider- Maurer am Montag und Thiem am Dienstag. Ebenfalls in der unteren Hälfte sind der Siebenfach- Gewinner Roger Federer (SUI/gegen Alexander Dolgopolow) und eben Djokovic (Martin Klizan/SVK). Rafael Nadal (ESP) startet "oben" gegen John Millman (AUS).

Im Damen- Einzel ist Österreich nicht dabei. Barbara Haas hat wie bei den Herren Gerald und Jürgen Melzer die Qualifikation verpasst.