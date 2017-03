Wilders hinter Erwartungen, Rutte auf Platz eins

Wilders und dessen Partei PVV landete gemeinsam mit zwei weiteren Parteien auf dem zweiten Platz, wie der TV- Sender NOS am Mittwochabend unter Berufung auf Nachwahlbefragungen meldete. Demnach eroberten auch die christdemokratischen CDA und die sozialliberale D66 jeweils 19 Sitze. Die Wahlbeteiligung war mit rund 81 Prozent extrem hoch. Das Endergebnis wird erst nächste Woche bekannt gegeben.

Rutte kann die Große Koalition mit den Sozialdemokraten (PvdA) nicht fortsetzen, denn der Bündnispartner wurde von den Wählern abgestraft und fiel von 38 auf neun Sitze zurück. Die Grünen konnten sich auf 16 Sitze vervierfachen. Notwendig für die Regierungsbildung sind 76 der 150 Parlamentssitze. Die Regierungsbildung dürfte äußerst schwierig werden. Rutte schloss eine Zusammenarbeit mit Wilders aus, geeignete Koalitionspartner könnten die CDA und die D66 sein. Experten rechnen mit monatelangen Verhandlungen und bis zu fünf Parteien in der Regierung.

Hohe Beteiligung bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden Foto: AFP

Hohe Wahlbeteiligung in den Niederlanden Foto: AFP

Wahlkampf geprägt vom Zerwürfnis mit Ankara

Der Wahlkampf war geprägt vom tiefen Zerwürfnis zwischen Den Haag und Ankara. Türkische Minister wurden an Wahlkampfauftritten im Land gehindert und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan überzog die Niederländer mit diversen Vorwürfen. Am Mittwoch warf er dem Land ungeachtet historischer Tatsachen vor, sie hätten 1995 im bosnischen Srebrenica "mehr als 8000 bosnische Muslime massakriert".

Mark Rutte gibt seine Stimme ab. Foto: AP

Geert Wilders im Wahllokal Foto: AFP

Störfeuer von Erdogan am Wahltag

Zugleich bemühte er neuerlich einen Nazi- Vergleich. "Der Geist des Faschismus geht um in den Straßen Europas", sagte er. Noch am Wahltag forderte Erdogan seine in den Niederlanden wahlberechtigten Landsleute auf, weder für die Regierung noch für "Rassisten" zu stimmen. In einem Amsterdamer Wahllokal wurden nach Informationen der Zeitung "Het Parool" übrigens Flaggen und Flugblätter des staatlichen türkischen Amts für Religionsangelegenheiten gefunden.

Proteste von Türken gegen die Niederlande Foto: The Associated Press

EU- Spitzenpolitiker stellten sich hingegen demonstrativ hinter die Niederlande. "Wir alle sind solidarisch mit den Niederlanden", sagte EU- Ratspräsident Donald Tusk im Europaparlament in Straßburg.

Richtungsweisende Wahlen in drei EU- Gründungsstaaten

Die Abstimmung in den Niederlanden war der Auftakt zu insgesamt drei Wahlen in EU- Gründungsstaaten in diesem Jahr, die vor allem von einem Erstarken populistischer und nationalistischer Parteien gekennzeichnet werden könnten. Rutte bezeichnete die Wahl in seinem Land als Viertelfinale im Kampf gegen den "verkehrten Populismus". Das Halbfinale werde im Mai in Frankreich bei der Präsidentschaftswahl ausgetragen, das Finale im Herbst bei der Bundestagswahl in Deutschland.