Wilde Tumulte! Austria- Spieler flüchten in Kabine

Heftige Szenen spielten sich in der ersten Hälfte des Rückspiels der dritten EL- Qualifikationsrunde in Larnaka zwischen AEL Limassol und Austria Wien ab. Nach einer Rote Karte gegen Limassols Marcos Airosa kam es in der Nähe der Austria- Bank zu Tumulten. Zypriotische Fans warfen Gegenstände auf das Spielfeld, nach Anweisung des kasachischen Schiedsrichters Artjom Kuchin flüchteten die Austrianer geschlossen in die Kabine.