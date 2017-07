Wilde Schlägerei samt Messerstichen vor Lokal

Blutige Szenen haben sich am frühen Sonntagmorgen in Linz abgespielt. In einem Klub war es zu einer Auseinandersetzung gekommen - Zankapfel war laut Polizei eine junge Frau. Als zwei junge Russen im Alter von 19 und 20 Jahren das Lokal verließen, wurden die beiden auch schon von etwa 20 bis 30 Personen vor der Bar erwartet. Es kam zur wilden Schlägerei, in dessen Folge die beiden jungen Männer mit je einem Messerstich niedergestreckt wurden.