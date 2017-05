Wilde Massenschlägerei mit 22 Männern in Wien

Wüste Massenschlägerei in der Nacht auf Sonntag in einem Lokal in der Wiener Pfenninggeldgasse: 22 Männer - teils betrunken - gingen plötzlich aufeinander los und attackierten sich gegenseitig mit Gläsern und Aschenbechern. Die Tobenden konnten erst durch den Einsatz von Pfefferspray voneinander getrennt werden, mehrere Funkstreifen der Polizei standen im Einsatz.