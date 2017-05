WikiLeaks- Informantin Manning aus Haft entlassen

Die US- amerikanische WikiLeaks- Informantin Chelsea Manning ist am Mittwoch aus der Haft entlassen worden. Das bestätigte eine Sprecherin der US- Army der Deutschen Presse- Agentur. Manning war wegen Spionage und Kollaboration mit dem Feind zu 35 Jahren Militärhaft verurteilt worden und hat davon knapp sieben Jahre abgesessen. Ex- US- Präsident Barack Obama hatte die Strafe kurz vor dem Ende seiner Amtszeit verkürzt.