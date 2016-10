Wieso bemerkten Cobra- Beamte den Verfolger nicht?

Kein Ende der Spekulationen um das Kanzlerauto, dessen Chauffeur in einer 80er- Zone der Südautobahn mit 148 km/h unterwegs war. Jetzt könnte das Ganze zu einem Kriminalfall ausarten: Antworten erwartet man sich von Cobra- Beamten, die als Begleitschutz für Kanzler Kern in einem zweiten Auto am 4. Oktober unterwegs waren.