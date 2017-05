Wieselburg knackt die 30- Grad- Marke

Auch auf den Plätzen dahinter lagen Orte aus Föhnregionen an der Nordseite der Alpen. In Waidhofen an der Ybbs und Weyer im oberösterreichischen Bezirk Steyr- Land hatte es um 14.45 Uhr 29,8 Grad, in Oberndorf an der Melk im Bezirk Scheibbs 29,5 Grad.

Wermutstropfen für alle Sommer- Fans: Das Wochenende wird wieder wechselhafter und kühler, die Höchstwerte liegen dann zwischen 15 und 22 Grad.