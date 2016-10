Wiesberger in Topform: Platz 2 bei British Masters

Mit Platz zwei bei den British Masters hat Profigolfer Bernd Wiesberger am Sonntag seine gute Form unter Beweis gestellt. Der Burgenländer musste sich auf dem Par- 71- Golfkurs in Chandlers Cross nahe London lediglich dem Schweden Alexander Noren mit zwei Schlägen Rückstand geschlagen geben und holte damit sein drittes Top- Ten- Ergebnis in Serie (2., 5., 7., 2.) auf der Europa- Tour.