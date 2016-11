Wiens Schulden auf fast 6 Milliarden  explodiert!

Die "Krone" hatte längst davor gewarnt, jetzt ist es traurige Gewissheit: Der Schuldenstand der Bundeshauptstadt explodiert und schnellt heuer noch einmal um 569 Millionen Euro nach oben. Offiziell steht Wien nun also mit knapp sechs Milliarden Euro in der Kreide, wie die "Krone" am Mittwoch aus dem Rathaus erfuhr.