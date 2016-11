Wiens Drogen- Hotspots: 600 Festnahmen seit Juni

Handelskai, 10 Uhr vormittags. Fünf Beamte der Bereitschaftseinheit besprechen den Tagesplan. Entlang der U6 wird regelmäßig patrouilliert. Erfahrungsgemäß wird laut Polizei- Abteilungsinspektor Harald Poschinger an den Stationen Handelskai, Dresdnerstraße und Jägerstraße mehr mit härteren Drogen wie Kokain und Heroin gehandelt. Morgens sei daher auch eine gute Zeit, um Drogenhändler abzufangen. Suchtkranke müssten sich in der Früh bereits ihre erste Ration holen und würden sich an den entsprechenden Knotenpunkten mit den Dealern treffen.

Suchtmittelgesetz

Die am 1. Juni 2016 in Kraft getretene Novelle des Suchtmittelgesetzes ermöglicht es der Polizei, einfacher gegen den Handel von Drogen in der Öffentlichkeit vorzugehen. Grundsätzlich ist der Drogenhandel im öffentlichen Raum verboten. Wurden vor der Novelle Dealer beim Handeln erwischt, musste erst die Gewerbsmäßigkeit der Verdächtigen nachgewiesen werden. Seit der neuen Gesetzeslage aber ist der Nachweis nicht mehr erforderlich. Suchtmittelhändler können sofort festgenommen und sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren belangt werden.

"Spotter" und Dealer

Weiter geht's in Richtung Josefstädterstraße. In der U- Bahn fällt ein junger Mann auf. Er wirkt unruhig, nervös und schaut immer wieder auf sein Handy. Für Poschinger ist dies ein eindeutiges Verhaltensmuster von "Spottern" (Drogenspitzel) oder Drogenhändlern, die noch nicht sehr lange im Geschäft sind. Dies bedeute meistens, dass er andere Händler oder Kunden vor der Polizei warne. Zwei Beamte bitten den jungen Mann auszusteigen. Er wird durchsucht und kontrolliert. Auf die Frage, was er auf seinem Handy gemacht habe, antwortet der Mann, er habe bloß Sudoku gespielt. Er darf gehen.

"Bekämpfen und verdrängen"

Seit der Gesetzesnovelle wurde die Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit aufgestockt. Täglich sind knapp hundert Polizisten in Fünfer- Gruppen an den Drogenhotspots unterwegs. Ihre Aufgabe ist klar definiert: "Bekämpfen und verdrängen", so Poschinger. Dass der Drogenhandel verdrängt wurde, ist sichtbar.

"Konsumenten sind keine bösen Menschen ..."

An der Josefstädter Straße warten bereits die ersten Suchtkranken. Nässe und Minusgrade schrecken sie nicht ab. Händereibend und mit glasigen Augen warten sie auf ihre nächste Ration. Als sich zwei Polizisten ihnen nähern, lächeln sie. "Konsumenten sind keine bösen Menschen. Wir unterhalten uns gerne mit ihnen. Sie erzählen viel. Man erfährt nicht nur, wo gerade mehr los ist, sondern auch, was alles in ihrem Leben passiert ist. Da muss man eben ein bisschen Seelsorger spielen, aber das macht uns nichts aus", so Poschinger.

Erfolgreiche Bilanz

Um 11.30 Uhr bei der U- Bahn- Station Thaliastraße ist der Einsatz für heute beendet. Seit der Gesetzesnovelle am 1. Juni 2016 ist die Bilanz eindeutig. Es gab 600 Festnahmen in 6 Monaten, davon sind 400 der Justiz zugeführt worden. 1000 Tabletten, 35 Kilogramm Cannabiskraut, ein Kilogramm Kokain, ein halbes Kilogramm Heroin sowie ein Kilogramm Cannabis- Harz wurden in derselben Zeit aus dem Verkehr gezogen. Die meisten Suchtmittelhändler seien laut Polizeipressesprecher Roman Hahslinger aus Nigeria, Algerien, Österreich und Afghanistan.