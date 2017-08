Wienerin Kardeis neue Sicherheits- Generalin

"Ich nehme das Ergebnis der Begutachtungskommission als Entscheidungsgrundlage und freue mich ganz besonders, dass künftig eine Frau als Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit tätig sein wird", so Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP). Er sieht das Ergebnis auch als "deutliches Zeichen für die zeitgemäße Ausrichtung der heimischen Polizei".

Wolfgang Sobotka (li.) und Konrad Kogler Foto: APA/HANS PUNZ

Nach der im Innenministerium getroffenen Personalentscheidung werden nun die Personalvertretung und das Bundeskanzleramt eingebunden. Das Ernennungsrecht kommt dem Bundespräsidenten zu. Wann Kardeis ihr Amt antreten wird, steht daher noch nicht fest. Von diesem Zeitpunkt abhängig ist auch der Wechsel Koglers nach Niederösterreich .

Juristin, Landesbeamtin, Top- Polizistin

Die Juristin Kardeis hat ihr Studium in Salzburg absolviert und ihre Dissertation zum Thema Hausdurchsuchungen geschrieben. Sie war zunächst beim Land Salzburg tätig und wechselte im Jahr 2000 ins Kabinett des damaligen ÖVP- Innenministers Ernst Strasser. 2001 wurde sie Chefin der Bundespolizeidirektion Schwechat - die erste Frau in einem solchen Amt - und im Jahr darauf noch unter ihrem Geburtsnamen Pfeifenberger Vizepräsidentin der Bundespolizeidirektion Wien. Dieses Amt übte sie bis Ende 2016 aus und wechselte dann als Expertin für Trendmonitoring, gesellschaftliche Entwicklung, Führungskräfteentwicklung und gesundheitsförderliches Führen in die Generaldirektion.