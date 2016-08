Wiener Wirte spenden für Van der Bellen

In mehreren Wiener Lokalen kann man derzeit Alexander Van der Bellen mit einem Glas Bier unterstützen - oder besser gesagt, damit, was man für dieses Bier bezahlt. Denn die Betreiber des Statt- Beisl im WUK, des Hawidere, des Brauhund, von The Dogstar, Jetzt und Shamrock & the Dogstar spenden pro Domrep Pils, das in einem der Lokale konsumiert wird, 50 Cent an Van der Bellens Wahlkampffonds.