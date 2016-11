Wiener Volksschülerin an Meningitis gestorben

In der Vorwoche bekam das Mädchen, das im Bezirk Margareten die Volksschule Am Hundsturm besuchte, hohes Fieber und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort kämpften die Ärzte tagelang um das Leben des Kindes, jedoch vergeblich. Am Donnerstag starb die Volksschülerin, bestätigte der Stadtgesundheitsdienst (MA 15) einen Bericht von "Heute".

Nach der Alarmierung des Bezirksschulinspektors rund um die Erkrankung wurden vorsorglich sämtliche Personen, also auch Mitschüler und Lehrkräfte, die mit dem Mädchen in Kontakt waren, einer Untersuchung unterzogen und auch mit Antibiotika versorgt.

Gefährliche Erkrankung

Eine Gehirnhautentzündung ist stets als Notfall zu betrachten. Sie kann sich binnen kurzer Zeit massiv ausbreiten und - wie der aktuelle tragische Fall zeigt - für den Erkrankten tödlich enden.

Gerade bakterielle Hirnhautentzündungen sind überaus gefährlich. Unbehandelt verläuft die Erkrankung nahezu immer tödlich. Selbst bei optimaler Versorgung sterben auch heute noch fünf bis 15 Prozent der betroffenen Patienten.