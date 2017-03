Wiener Transferderby? Das sagt Marc Janko

Doch der ÖFB- Stürmer in Diensten des FC Basel weiß bis jetzt nichts von dem angeblichen Wiener Transferderby zwischen Austria und Rapid und die Dienste des 33- Jährigen, dessen Vertrag bei Basel ausläuft.

Foto: GEPA

"Ich habe es auch nur in der Schweiz in der Zeitung gelesen." Für den Ex- Salzburger ist das kein Thema. "Meine Zukunft ist offen, ich fühle mich hier wohl, konzentriere mich auf die nächsten Wochen, will das Double holen." Das Spiel in Sion muss er am Sonntag aber wegen Muskelproblemen auslassen. "Störfeuer" aus der Schweiz lassen in Hütteldorf jeden kalt. Sportchef Bickel sagt: "Es ist jetzt nicht an der Zeit, über neue Spieler zu reden."

Rainer Bortenschlager, Kronen Zeitung