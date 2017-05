Wiener steckte fremdes Haus in Brand - und starb

Dramatischer Vorfall in der Nacht auf Dienstag in der Steiermark: Ein 40 Jahre alter Wiener steckte ein Haus in St. Peter- Freienstein in Brand - und kam in den Flammen ums Leben. Der Mann hatte die ihm unbekannte Hausbesitzerin zuvor um Unterkunft gebeten. Die 43- Jährige ließ den Wiener hinein, als sie ihn jedoch am Abend bat, zu gehen, rastete dieser völlig aus …