Wiener SPÖ verlegt Landesparteitag auf April vor

Nach den kürzlichen Diskussionen innerhalb der Wiener SPÖ zieht die rote Rathauspartei nun ihren zuletzt für Herbst 2017 geplanten Landesparteitag doch vor. Wie eine SPÖ- Sprecherin informierte, wird er am 29. April stattfinden. Der Parteivorstand habe in seiner Sitzung am Montag einstimmig für den entsprechenden Terminvorschlag von Bürgermeister Michael Häupl votiert.