Wiener Schule: Keine Masern, aber Rötelnfall

Am Mittwoch war die Magistratsabteilung durch einen behandelnden Arzt von einem Erkrankungsfall einer Schülerin informiert worden. Im Zuge der ersten Erhebungen wurde laut Angaben der Schule bekannt, dass möglicherweise mehrere Kinder erkrankt sind. Das Gesundheitsamt nahm daraufhin mit den Schülern bzw. deren Eltern Kontakt auf, um den Impfstatus zu erheben. Am Donnerstag wurde die Schule geschlossen, am Freitag gab es die Entwarnung, was die Masern betrifft. Am Montag wird die Schule vom Stadtschulrat wieder geöffnet.

Foto: HOPD, dpa

Schüler und Lehrer ohne Impfschutz müssen daheim bleiben

Allerdings: Da es sich bei Röteln ebenfalls um eine hochansteckende und meldepflichtige Krankheit handelt und um eine Weiterverbreitung der Infektion zu verhindern, sind vorerst Schüler sowie Lehrpersonal ohne Impfschutz noch vom Schulbesuch ausgenommen und müssen zu Hause bleiben.

Der wirksamste Schutz vor beiden Erkrankungen ist eine zweimalige Impfung mit einem Impfstoff gegen Masern- Mumps- Röteln, die für alle Personen jeden Alters kostenlos in den öffentlichen Impfstellen oder bei Ordinationen, die am Gratisimpfprogramm mitmachen, erhältlich ist.

89 Masern- und zwei Rötelnfälle in den letzten drei Jahren

In den vergangenen drei Jahren wurden der Gesundheitsbehörde in Wien 89 Masern- und zwei Röteln- Erkrankungsfälle gemeldet, wobei das Jahr 2015 mit 59 Masernfällen die höchste Erkrankungsrate und das Jahr 2016 mit sieben Masernfällen die geringste aufweist. Im heurigen Jahr wurden bislang drei Fälle gemeldet.