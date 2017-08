Wiener Öffis: Fahrplan light an jedem 2. Tag

Wer im Sommer arbeiten muss, kann das Wort Ferienfahrplan oft nicht mehr hören. Längere Wartezeiten und volle Züge. "Das ist doch längst nicht mehr zeitgemäß", sagen viele.

Die Wiener Linien sehen das anders. "Weniger Fahrzeuge sind in den Stoßzeiten in der Früh und am Nachmittag unterwegs. Aus dem einfachen Grund, weil in der Ferienzeit der gesamte Schülerverkehr wegfällt", erklärt Sprecher Michael Unger. "Außerdem sind natürlich auch viele Berufstätige im Urlaub, die sonst auch in der Früh und am Nachmittag sehr geballt fahren.

Minus 38% Fahrgäste in Sommer- U2

Ganz massiv zeigt sich der Rückgang der Fahrgastzahlen etwa bei der U2. Da sind im Juli 2016 in den Ferien im Vergleich zum Juni 2016 mit Schule um 38 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs."

Normalbetrieb nur an Schultagen

Vielfahrer, die sich an Hitzetagen in vollgestopften Zügen zur Arbeit quälen, haben wohl andere Erfahrungen gemacht. Tatsache ist: Ein "Fahrplan light" kommt öfter vor, als man glauben mag. Viel öfter.

Unger: "Der Ferienfahrplan orientiert sich an den offiziellen Schulferien, also Sommer- , Weihnachts- Semester- und Osterferien. In der Regel gibt es rund 190 Schultage pro Jahr. Der Rest sind Ferien, Wochenenden und Feiertage." An denen ebenfalls reduziert gefahren wird. Fazit: Normalbetrieb nur an jedem zweiten Tag!

