Wiener Neustadt: Großeinsatz nach Bombendrohungen

Gleich mehrere Bombendrohungen sind am Donnerstag in Wiener Neustadt eingegangen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei in den Mittagsstunden etwa das Bezirksgericht evakuiert und die Räumlichkeiten durchsucht worden. Die Exekutive war mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz, auch die Streifentätigkeit in der Stadt wurde umgehend erhöht. Bei der Durchsuchung der betroffenen Objekte wurde nichts Verdächtiges gefunden.