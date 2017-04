Wiener Magistrat verbietet Klavier in Kindergarten

"Die Kleinen spielen so gerne darauf. Wir haben auch öfters professionelle Pianisten zu uns eingeladen. Alle waren begeistert", sagt Karl Berger von der Sonnenblume. Nach einer Begehung durch die MA 11 muss das Tasteninstrument nun aber in die Verbannung in ein Nebenkammerl.

Klavier pädagogisch nicht wertvoll

Aber nicht weil es etwa für Kinder gefährlich sei. Sondern: "Das Klavier stellt für die pädagogische Arbeit keinen Wert dar und ist zu entfernen", heißt es wörtlich in der schriftlichen Stellungnahme des zuständigen Referats.

"Stadt ist stur und unflexibel"

Für NEOS- Gemeinderat Christoph Wiederkehr ist die Anordnung der Behörde blanker Hohn: "Anstatt froh zu sein, dass jemand zusätzliche Konzepte bietet, um Kinder zu fördern, ist die Stadt stur und unflexibel."

Christoph Wiederkehr Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Alex Schönherr, Kronen Zeitung