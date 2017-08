Wiener- Linien- Mitarbeiter als Retter nach Überfall

Dramatische Szene spielten sich am Mittwoch auf der Hetzendorfer Straße ab: Die Seniorin wurde von einem Mann zu Boden gestoßen und dabei ihre Handtasche geraubt. Im nahen Betriebsbahnhof Speising beobachteten die Wiener- Linien- Mitarbeiter Werner Kolarik und Christoph Zinsmayr den feigen Raub.

Retter in der Not

Ohne zu zögern rannten die beiden Männer von ihrem Aufenthaltsraum auf die Straße, um der Frau zu Hilfe zu eilen. Die Dame blutete zwar durch den Sturz an der Lippe, war aber zum Glück nur leicht verletzt. Umgehend leisten die Wiener Linien- Mitarbeiter Erste Hilfe und verständigten Rettung und Polizei. "Für meinen Kollegen Kolarik und mich war es in dieser Situation eine Selbstverständlichkeit sofort einzuschreiten und der überfallenen Dame zu Hilfe zu eilen", so Christoph Zinsmayr.

Der feige Täter hatte inzwischen Reißaus genommen. Durch die genaue Personenbeschreibung der beiden Helfer wurde der Mann aber kurz darauf im Zuge einer Alarmfahndung festgenommen.

Philipp Wagner, Kronen Zeitung