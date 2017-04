Wiener kann nach 12- Meter- Sturz wieder lächeln

Bei Baumschnittarbeiten in einem Innenhof in der Magdalenenstraße in Wien- Mariahilf ist der 29 Jahre alte Benjamin D. trotz Absicherung zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Erinnerungen an den Aufprall oder die Minuten danach hat der Wiener nicht, trug bei dem schrecklichen Sturz mehrere Wirbelbrüche davon - sogar eine Lähmung wurde befürchtet. Doch nur wenige Wochen nach dem tragischen Unfall kann der Baumpfleger nun wieder lächeln - und wohl auch bald erneut auf Bäume klettern.