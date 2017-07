Wiener Freibäder gestürmt: 37% mehr Gäste!

Allein in den vergangenen vier Tagen suchten insgesamt 147.350 Besucher Abkühlung in den Wiener Freibädern. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es lediglich rund 60.000 Besucher gewesen. Der bisher erfolgreichste Badetag des heurigen Sommers war der 24. Juni mit knapp 91.000 Gästen - ein Samstag, an dem gleichzeitig das Donauinselfest stattfand.

Foto: APA/SARAH KVECH

"Der Sommer läuft gut", freute sich die Sprecherin: "Wenn das Wetter weiter toll bleibt, hoffen wir natürlich auf einen neuen Rekord."