Wiener Forscher entdecken neue Riesenviren

Bei der Untersuchung von Wasserproben, die sie unter anderem in der Kläranlage in Klosterneuburg (Niederösterreich) gezogen hatten, stießen die Mikrobiologen auf das Erbgut der ungewöhnlichen Riesenviren. "Uns war sofort klar, dass wir da etwas ganz Neuem auf der Spur sind", wird Frederik Schulz in einer Aussendung der Uni Wien zitiert.

In dieser Kläranlage in Klosterneuburg wurden Riesenviren entdeckt. Foto: Universität Wien

Die nun gefundenen Klosneuviren sind laut Angaben der Wissenschaftler 100- mal größer als das Grippevirus und damit ähnlich groß wie ein Bakterium, haben ein für Viren gigantisch umfangreiches Erbgut und sind für den Menschen harmlos. Den Forschern zufolge wurden bis dato in keinem anderen Virus ähnlich viele Gene für die Proteinbiosynthese (die Herstellung von Eiweißen, Anm.) entdeckt, wie bei den Klosneuviren.

Erst seit zehn Jahren bekannt

"Riesenviren kennt man tatsächlich erst seit etwa zehn Jahren. Ursprünglich in einfachen Amöben in Südfrankreich entdeckt, geht die Wissenschaft mittlerweile davon aus, dass sie weit verbreitet sind", erklärt Matthias Horn vom Department für Mikrobiologie und Ökosystemforschung an der Uni Wien. Wie alle bekannten Viren sind auch Riesenviren für die Vermehrung auf die Zellen anderer Organismen angewiesen.

Riesenviren sind keine eigene Lebensform

Die Rekonstruktion der Evolutionsgeschichte der Klosneuviren zeigt, dass das Genom der Riesenviren ursprünglich eher klein war - so wie das anderer Viren. Erst im Laufe der Zeit sind durch den Einbau zusätzlicher Gene - darunter auch solche für die Herstellung von Proteinen - die riesigen Genome heutiger Vertreter entstanden.

Ihr Erbgut entstammt nicht einer bis dato unbekannten Lebensform, sondern ist den Genen heutiger Lebewesen erstaunlich ähnlich, so die Forscher. "Riesenviren sind also keine Relikte einer vierten Domäne des Lebens, sondern eine höchst ungewöhnliche Gruppe an Viren, die sich auf das Sammeln von Genen anderer Organismen spezialisiert haben", resümiert die Leiterin der Studie am Joint Genome Institute, Tanja Woyke.

Klosneuviren werden nun im Labor studiert

Um die Klosneuviren und ihre ungewöhnliche Sammelleidenschaft besser verstehen zu können, müssten sie eingehender im Labor studiert werden. Bislang konnten die Virusteilchen aber nicht isoliert werden. "Derzeit versuchen wir, die Viren aus neuen Proben aus Klosterneuburg zu gewinnen, indem wir ihnen einzellige Amöben für die eigene Vermehrung anbieten", erklären die Wissenschaftler.