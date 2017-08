Wiener Derby am Sonntag erst um 20.15 Uhr?

Das Wiener Derby zwischen Rapid und Austria ist ursprünglich am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr angesetzt, ebenso die Partie WAC gegen SCR Altach in Wolfsberg. Das würde sich im Falle eines Finaleinzugs der ÖFB- Damen mit den TV- Übertragungen überschneiden. Das Finale wird am Sonntag um 17 Uhr gespielt. Mattersburg gegen Sturm Graz würde bei einem EM- Endspiel ohne ÖFB- Beteiligung dann zweieinhalb Stunden später beginnen. Sollte Österreich im EM- Halbfinale gegen Dänemark ausscheiden, bleiben die ursprünglichen Anpfiffzeiten bestehen.

"Wir sind überzeugt, dass wir damit eine gute Lösung im Sinne des gesamten österreichischen Fußballs gefunden haben, die dem Highlight einer möglichen EM- Finalteilnahme gerecht wird. Wir dürfen uns an dieser Stelle bei allen beteiligten Klubs und den TV- Partnern für die unkomplizierten und raschen Abstimmungen bedanken", teilte die Bundesliga via Aussendung mit.