Wiener Derby: 10 Verletzte und 388 Anzeigen

10 Verletzte und 388 Anzeigen, so lautet die beschämende Bilanz nach dem Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria (0:2/Highlights oben im Video) am Sonntag im Allianz Stadion. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, laufen umfangreiche Ermittlungen zur Ausforschung der Straftäter.