Wiener Ärzte erfinden "Impfung" gegen Schnupfen

Husten, Schnupfen, Heiserkeit - alle Jahre wieder, egal, ob Alt oder Jung, manche erwischt es gleich mehrmals im Jahr. In seiner Forschertätigkeit hat der Wiener Allergologe Rudolf Valenta nun aber mit seinem Team im Labor die Weichen für einen Impfstoff gegen hartnäckige Erkältungen gestellt. Schupfen ist bei Kindern oft Auslöser für Asthma. So wurden Blutproben von Dutzenden kleinen Patienten nach Anfällen genommen und auf Antikörpern gegen Rhinoviren hin untersucht.

Illustration eines Grippevirus Foto: CDC

Valenta fand dabei heraus, dass sich das Immunsystem gegen den falschen Teil der Viren richtet. Es bekämpft nämlich das Innere der Viren und nicht die Hülle. Genau diese aber verwenden die Viren, um sich an der Schleimhaut festzusetzen.

"Am Reißbrett Eiweißkörper entworfen"

Genau hier setzt die High- Tech- Medizin an: "Am Reißbrett wurden Eiweißkörper entworfen, die es in der Natur nicht gibt. Teile der Virushülle werden an Trägerproteine angehängt", erklärt der Allergologe. Mit der Spritze bekommt der Patient spezielle Proteine injiziert, die im Organismus die Bildung von Rhinovirus- Antikörpern auslösen.

Die Mixtur ist bereits zum Patent angemeldet. In den kommenden Jahren könnte die Schnupfen- Impfung schon Standard sein.

Martina Münzer, Kronen Zeitung