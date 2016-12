Wiener (74) von Putzfrau betäubt und ausgeraubt

"Der in der Darwingasse wohnende Mann hatte die vermeintliche Reinigungskraft im Supermarkt kennengelernt, als er am Schwarzen Brett des Marktes die An­non­cen durchsuchte", sagte Polizeisprecherin Irina Steirer am Sonntag. Die Frau hatte ihn in gebrochenem Deutsch angesprochen und gesagt, sie würde gerne seine Wohnung gegen Bezahlung sauber machen. Die beiden wurden handelseins.

Pensionist betäubt

Bei einem ersten Besuch erledigte die Frau die Hausarbeiten zur Zufriedenheit des 74- Jährigen. Bei ihrem zweiten Besuch tranken die beiden noch einen Kaffee zusammen, danach legte sich der Mann in die Badewanne. Dabei dürfte er - vermutlich von K.- o.- Trop­fen im Kaffee bewirkt - eingeschlafen sein. Als er wieder aufwachte, war die Reinigungskraft weg - mit seinem Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Täterbeschreibung

Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine etwa 40- jährige, 1,70 Meter große und schlanke Frau. Sie hat schwarze Haare und ist vermutlich rumänische Staatsbürgerin. An der rechten Hand trägt sie eine Tätowierung, außerdem soll sie gepierct sein.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Außenstelle Zentrum Ost des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 01/31310- 62220 oder 01/31310- 62800.