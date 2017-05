Wien: Zahlreiche Straßensperren am Wochenende

In Wien sorgen eine Großdemonstration am Samstag und ein Charity- Lauf am Sonntag für Verkehrsbehinderungen. Am Samstagnachmittag findet auf der Mariahilfer Straße und rund um den Ring der alljährliche "Hanfwandertag" für die Legalisierung von Cannabis statt. Tags darauf kommt es in der Bundeshauptstadt wegen des "Wings for Life Runs" zu zahlreichen Straßensperren.