Wien: Vier Verletzte bei Schlägerei am Praterstern

Zur folgenschweren Schlägerei kam es am Abend gegen 21 Uhr. Fünf Afghanen waren am Praterstern aneinandergeraten, die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. Als die alarmierten Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, eilte ihnen bereits der verletzte 24- Jährige entgegen. Er hatte bei der Auseinandersetzung eine Rissquetschwunde am Kopf erlitten.

Die Präsenz der Beamten ließ drei der Anwesenden - Burschen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren - dann allerdings ein weiteres Mal rot sehen. Das Trio wurde aggressiv und ging auf die Uniformierten los. Diese erlitten bei dem Angriff leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen. Die jungen Afghanen konnten schließlich überwältigt und festgenommen werden, ein weiterer Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.