Wien unter den Top Ten der anziehendsten Städte

Durchgeführt wurde die Studie vom Mori Memorial Foundation Institut für Urbane Strategie , das 42 weltweit führende Städte nach 70 Indikatoren in sechs Kategorien, die die Stärke einer Stadt repräsentieren, beurteilte. Zu diesen Kategorien zählen Wirtschaft, Forschung und Entwicklung, kulturelle Interaktion, Lebensqualtität, Umwelt und Zugänglichkeit.

Außerdem wurden die sogenannten Hauptakteure der Städte bewertet. Darunter fallen Manager, Forscher, Künstler, Besucher und natürlich auch die Einwohner selbst. Damit wollten die Experten sowohl die Stärken als auch Schwächen einer Stadt erarbeiten und so eventuelle Probleme aufzeigen, die bearbeitet werden sollten.

Foto: THE MORI MEMORIAL FOUNDATION

London landete auf Platz eins, gefolgt von New York und Tokio. Neben der britischen Sieger- City finden sich aber auch weitere europäische Städte unter den Top Ten wieder: So fuhren Paris, Amsterdam, Berlin und eben auch Wien gute Ergebnisse ein.

Platz drei in der Kategorie Lebensqualität

Im Vergleich mit den anderen Städten schneidet Wien vor allem in der Kategorie Lebensqualität sehr gut ab. Für diese Überkategorie wurden die Indikatoren Arbeitsumfeld, Lebenskosten, Sicherheit, Wohlbefinden und Leichtigkeit des Lebens zusammengefasst und bewertet. Die Top- Five- Städte mit der höchsten Lebensqualität finden sich laut dem City- Index übrigens alle in Europa: Auf Platz eins befindet sich Paris, dann folgen Berlin, Wien, Barcelona und Frankfurt.

Foto: THE MORI MEMORIAL FOUNDATION

Gute Noten auch im Bereich Kultur

Beim Ranking nach "Hauptakteuren" schnitt Wien bei den Künstern besonders gut ab und konnte den dritten Platz hinter Paris und New York verbuchen. Außerdem konnte die Bundeshauptstadt mit den Faktoren "Chancen für Kultur", "Historisches und traditionelles Zusammenwirken" und mit der "Anzahl an Museen" punkten.

Foto: THE MORI MEMORIAL FOUNDATION