Wien: U4- Züge fuhren in Station aufeinander

Gegen 8.45 Uhr fuhr der Zug mit einer Geschwindigkeit von fünf Kilometern pro Stunde in der Station auf die vordere Garnitur auf. Zwischen Hütteldorf und Hietzing wurde nach dem Unfall ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Gegen 10 Uhr nahm die U4 wieder den durchgehenden Betrieb auf.

Unfallhergang wird überprüft

Wie es zu dem Unfall kam, werde nun geprüft, sagte Michael Unger, der Sprecher der Wiener Linien. Die Untersuchung werde zumindest noch über das Wochenende andauern. Verletzte gab es nicht zu beklagen. "Auch unseren U- Bahn- Zügen geht es gut", ließen die Wiener Linien via Facebook wissen.

Dort wurde bald darauf einmal mehr Kritik an der grünen Linie laut: "Obwohl saniert wurde, ist die U4 noch immer eine Katastrophe", meinte etwa einer der Facebook- User. Das wollten die Wiener Linien so allerdings nicht stehen lassen und konterten: "Es gibt Störungen, die nichts mit der Gleissanierung zu tun haben, diese Störungen werden sich auch in Zukunft nicht in Luft auflösen."