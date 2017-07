Wien: Student (19) im Asperner See ertrunken

Tödlicher Badeunfall am Donnerstagabend im Asperner See in der Seestadt im Wiener Bezirk Donaustadt: Ein 19 Jahre alter Student aus China ging beim Baden plötzlich unter. Feuerwehrtaucher konnten den Burschen zwar bergen, er verstarb jedoch trotz Reanimationsversuchen kurz nach der Einlieferung im Krankenhaus.