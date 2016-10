Wien: Schon zwei Schockmomente mit Grusel- Clowns

Wie das Gratisblatt "Heute" berichtet, soll der Clown am Praterstern in den Abendstunden auf dem Bahnsteig 2 sein Unwesen getrieben haben. Hunderte Fahrgäste wurden von dem Unbekannten erschreckt. Als der Zug einfuhr, lief der Clown davon und flüchtete über einen der Aufzüge.

Außerdem sah ein Bursch einen Clown gegen 18.45 Uhr am Antonsplatz in Favoriten auf einer Schaukel, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberer. Als der 14- Jährige weglief, soll ihn der Maskierte verfolgt haben, wobei er einen Gegenstand bei sich hatte, der einer Axt ähnlich sah. Allerdings hat der Spaßvogel weder ein Wort gesprochen noch drohende Gesten gemacht. Eine Suche blieb ergebnislos.

Trend aus den USA

Mit diesen gruseligen Auftritten reihen sich die beiden Unbekannten in eine Serie von Vorfällen in den USA, aber auch bereits in Europa ein: Gruselige Clowns ziehen nachts durch die Straßen und erschrecken Leute - immer öfter auch mit Waffen. Dabei gab es schon Verletzte.

Erst am Dienstag war der erste Fall dieser Art in Österreich bekannt geworden: Auf einem Autobahnparkplatz in der Oststeiermark stand plötzlich ein Clown. Ein Pkw- Fahrer bekam einen ordentlichen Schrecken. Später stellte sich heraus, dass hinter dem Vorfall ein Schüler stand. Seine Mutter entschuldigte sich via Facebook und versprach eine gerechte Strafe.

Video: Erster Grusel- Clown in Österreich gesichtet