Wien: Rumäne prügelt in Bus auf Afghanen (15) ein

Wenn Öffi- Nutzer lautstark in U- Bahn, Bus und Bim telefonieren, kann das für so manchen Fahrgast überaus störend sein. Einem 50- jährigen Rumänen ging das laute Telefonat eines 15 Jahre alten Burschen aus Afghanistan am Freitagabend im Bus der Wiener Linie 48A allerdings so sehr auf die Nerven, dass es zum Streit kam und schließlich auch noch die Fäuste flogen.