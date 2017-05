Wien- Reform blockiert: Gespart wird nach der Wahl

Ein bedeutender Termin zu WISTA (Wiener Struktur- und Aufgabenreform) mit 50 Abteilungsleitern aus dem Magistrat der Stadt Wien wurde nun am 19. Mai abgesagt. Das war sechs Tage nach der Übernahme der ÖVP durch Sebastian Kurz - als allen klar war, dass noch heuer gewählt wird.

"Die SPÖ will vor der Wahl offenbar nicht mehr mit dieser groß angekündigten Reform ihre Klientel verärgern", sieht ÖVP- Klubobmann Manfred Juraczka in der WISTA- Notbremse "eine für den Steuerzahler teure Wahltaktik von Rot- Grün". "Das stimmt nicht", kontert ein Sprecher der Finanzstadträtin. Vielmehr werde "in den Arbeitsgruppen weiter intensiv am WISTA- Prozess gearbeitet". "Noch im Juni" sollen erste Ergebnisse präsentiert werden.

Vorschläge bereits seit 2013 auf dem Tisch

Zweifel an dieser Zusage könnten allein schon deshalb aufkommen, weil auch der Rechnungshof im Bericht zur Mindestsicherung (GZ 004.411/004- 3A3/16) feststellt: "Die Vorschläge umfassen ein jährliches Einsparungspotential von 82,28 Millionen Euro. Fünf der sechs Vorschläge bestanden bereits seit 2013. Bislang hatte die MA 40 keinen einzigen Vorschlag umgesetzt."

Die Kritik des Rechnungshofs Foto: APA/HANS KLAUS TECHT, Rechnungshof

Übrigens: Der wichtigste Vorschlag mit dem größten Einsparungspotential (25 Millionen Euro pro Jahr) ist die Streichung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes für alle Langzeit- Mindestsicherungsbezieher ...