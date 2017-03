Wien: Ramadan- Kalender an Schulen sorgt für Wirbel

Viel wurde in der vergangenen Zeit über christliche Traditionen diskutiert. Über Kreuze in Klassenzimmern, den Nikolaus, dessen Anblick Kinder anderer Religionen verstören könnte. Jetzt sorgt eine schulische Spendenaktion des Österreichischen Jugendrotkreuzes unter Eltern in einigen Wiener Schulen für Gesprächsstoff: Denn in der aktuellen Frühjahrsedition 2017 für ganz Österreich sind nicht nur Duftkarten mit Kätzchen und Rosen, Hab- dich- lieb- Magnetherzen, Türhänger und Jahresplaner um einen vorgegebenen Spendenbeitrag zu erwerben, sondern auch ein bunter Ramadan- Kalender.

Erhältlich ist er übrigens lediglich in Wien, die restlichen Bundesländer kommen nicht in den Genuss. Seitens des ÖJRK heißt es, in Wien sei der Bedarf da, nachdem es in der Bundeshauptstadt die meisten Kinder mit Migrationshintergrund gebe. "Der Kalender wird angenommen." Seit Jahren. Eine Ausweitung auf alle anderen Länder ist angedacht.

Sandra Ramsauer, Kronen Zeitung